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20:29, 21 февраля 2025Путешествия

Пассажирский самолет повредил нос при столкновении с птицей и прервал взлет

Estado de Minas: Самолет LATAM повредил нос при столкновении с птицей в Бразилии
Алина Черненко

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Самолет авиакомпании Latam Airlines (LATAM) повредил нос при столкновении с птицей и прервал взлет. Об этом сообщает местное издание Estado de Minas.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 20 февраля, при вылете Airbus A320 из аэропорта Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу, Бразилия. После того как лайнер врезался в птицу, у него повредился носовой обтекатель.

По данным источника, пилоты приняли решение вернуться в воздушную гавань. Посадка лайнера прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании Tui совершил аварийную посадку в аэропорту Гатвик в Лондоне из-за столкновения с двумя лебедями. Птицы врезались во взлетавшее со скоростью 185 миль (около 297 километров) в час воздушное судно, пробили его фюзеляж и повредили лобовое стекло.

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