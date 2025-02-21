Пассажирский самолет повредил нос при столкновении с птицей и прервал взлет

Estado de Minas: Самолет LATAM повредил нос при столкновении с птицей в Бразилии

Самолет авиакомпании Latam Airlines (LATAM) повредил нос при столкновении с птицей и прервал взлет. Об этом сообщает местное издание Estado de Minas.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 20 февраля, при вылете Airbus A320 из аэропорта Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу, Бразилия. После того как лайнер врезался в птицу, у него повредился носовой обтекатель.

По данным источника, пилоты приняли решение вернуться в воздушную гавань. Посадка лайнера прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее самолет авиакомпании Tui совершил аварийную посадку в аэропорту Гатвик в Лондоне из-за столкновения с двумя лебедями. Птицы врезались во взлетавшее со скоростью 185 миль (около 297 километров) в час воздушное судно, пробили его фюзеляж и повредили лобовое стекло.

