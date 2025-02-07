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20:02, 7 февраля 2025Путешествия

Лебеди врезались во взлетающий пассажирский самолет и пробили его фюзеляж

Самолет Tui совершил аварийную посадку из-за столкновения с лебедями при взлете
Алина Черненко

Фото: Phil Noble / Reuters

Самолет авиакомпании Tui совершил аварийную посадку в аэропорту Гатвик в Лондоне из-за столкновения с двумя лебедями. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел с пассажирским лайнером Boeing 737 Max, летевшим из Великобритании в Кабо-Верде. По данным издания, птицы врезались во взлетавшее со скоростью 185 миль (около 297 километров) в час воздушное судно, пробили его фюзеляж и повредили лобовое стекло. После удара пилоты объявили сигнал бедствия.

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После приземления самолету потребовалось сопровождение от взлетно-посадочной полосы до места стоянки, так как у пилотов была ограничена видимость из-за размазанной по лобовому стеклу крови. В результате удара также были повреждены критически важные электронные системы.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель. Инцидент произошел через девять минут после вылета воздушного судна из другого нью-йоркского аэропорта, Ла-Гуардиа.

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