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06:34, 14 декабря 2024Путешествия

Самолет экстренно сел в США из-за попадания птицы в двигатель

AP: самолет экстренно сел в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Randy Fath / Unsplash

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за попадания птицы в двигатель. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что инцидент произошел через девять минут после вылета воздушного судна из другого нью-йоркского аэропорта, Ла-Гуардиа. По данным агентства, никто из пассажиров лайнера не пострадал.

1 декабря самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс и совершил аварийную посадку из-за неполадок с электроникой. Самолет с отказавшим автопилотом сначала отстранили от эксплуатации, однако инженеры дали ему разрешение на полеты в тот же день.

Ранее сообщалось, что в российском пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей. Пилоты, сажавшие лайнер в Барнауле, были вынуждены уйти на второй круг.

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