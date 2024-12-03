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17:02, 3 декабря 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку с отказавшим автопилотом

Самолет American Airlines совершил аварийную посадку с отказавшим автопилотом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Brian Snyder / Reuters

Самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс и совершил аварийную посадку из-за неполадок с электроникой. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

Рано утром 1 декабря Boeing 737 с пассажирами на борту выполнял трехчасовой рейс из Чикаго в Лас-Вегас. Вскоре после вылета пилоты сообщили о ряде проблем с электрооборудованием: автопилот и автомат тяги отключились, а затем неожиданно сработал звуковой сигнал.

Сигнализация автоматически отключилась через 30 секунд, но пилоты все равно решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. Самолет с отказавшим автопилотом сначала отстранили от эксплуатации, однако инженеры дали ему разрешение на полеты в тот же день.

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Отмечается, что вечером лайнер успешно выполнил рейс из Чикаго в Сан-Франциско. Больше о проблемах с бортом не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в российском пассажирском самолете сработал сигнал об опасном сближении с землей. Пилоты, сажавшие лайнер в Барнауле, были вынуждены уйти на второй круг.

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