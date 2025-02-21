Пасынок главкома ВСУ Сырского выйдет с флагом России на День защитника Отечества

Иван Сырский, пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, выйдет с российским флагом на автопробег, приуроченный ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Иван Сырский, живущий в Австралии, рассказал, что точкой старта пророссийского автопробега станет консульство России в Сиднее. Он также добавил, что австралийские правоохранители вынуждают участников автопробега двигаться только по заранее утвержденному маршруту без права свернуть или сделать остановку.

«Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских. Прибыл местный ОМОН, людей штрафовали за то, что флаги у них были якобы неправильно зацеплены. Через люк машины их поднимать почему-то нельзя, но только нам. Во время чьих-то других демонстраций на это закрывают глаза», — отметил пасынок главкома ВСУ.

Ранее Иван Сырский заявлял, что Александр Сырский в прежние годы не говорил ничего плохого о России или Донбассе и украинцем себя никогда не считал. По его словам, военный ранее критиковал власти Украины за политические решения и коррупцию