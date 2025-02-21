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11:56, 21 февраля 2025Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ заявил о незнании Сырским украинского языка

Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырский не знает украинского языка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Syrskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, несмотря на активные занятия с учителями, не знает украинского языка и говорит в основном по-русски. Об этом заявил в интервью для «Аргументов и фактов» пасынок генерала Иван Сырский.

«Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом. Как именно — можно слышать в официальных докладах ВСУ. Его украинский просто ужасен, и это с учетом целой кучи репетиторов», — заявил родственник главкома.

Он добавил, что раньше Сырский также не поддерживал проукраинские взгляды.

Ранее Иван Сырский рассказал, что выйдет с российским флагом на автопробег, приуроченный ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Пасынок главкома ВСУ, живущий в Австралии, рассказал, что точкой старта пророссийского автопробега станет консульство России в Сиднее.

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