Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырский не знает украинского языка

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, несмотря на активные занятия с учителями, не знает украинского языка и говорит в основном по-русски. Об этом заявил в интервью для «Аргументов и фактов» пасынок генерала Иван Сырский.

«Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом. Как именно — можно слышать в официальных докладах ВСУ. Его украинский просто ужасен, и это с учетом целой кучи репетиторов», — заявил родственник главкома.

Он добавил, что раньше Сырский также не поддерживал проукраинские взгляды.

Ранее Иван Сырский рассказал, что выйдет с российским флагом на автопробег, приуроченный ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Пасынок главкома ВСУ, живущий в Австралии, рассказал, что точкой старта пророссийского автопробега станет консульство России в Сиднее.