Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель опровергла слухи о своей беременности

Порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опровергла слухи о ее беременности. Об этом она заявила на YouTube.

Бонни Блю заявила, что никогда не собиралась лгать о беременности. По ее словам, все началось с фейков в СМИ. Когда к ней начали обращаться журналисты за комментариями о беременности, она решила воспользоваться этим и пару дней намекала на будущие роды в социальных сетях.

Порномодель утверждает, что пыталась забеременеть еще до своей популярности, но ничего не добилась. Сейчас ей кажется, что был один из худших моментов в ее жизни. Тогда же она осознала, как дорого стоит процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Бонни Блю объяснила, что разжигала слухи о беременности, чтобы увеличить свой доход. Его она собирается потратить на оплату ЭКО для одной из своих поклонниц. Она попросила их рассказать о неудачных попытках забеременеть и пообещала выбрать одну женщину, которой поможет.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю успела заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставила мировой рекорд. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

