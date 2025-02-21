Порномодель объявила о беременности после секса с 100 мужчинами за день

24-летняя британская порномодель Лили Филлипс объявила, что беременна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Филлипс опубликовала в соцсети несколько фото и видео с упоминанием беременности. На одном из них, подписанном словами «Это официально», она демонстративно держится за живот. Подпись к другому видео гласит «Больше не секрет».

Модель также поделилась фотографией двух тестов на беременность, один из которых выглядит положительным.

Филлипс прославилась секс-марафоном, который она устроила в октябре 2024 года. За сутки она успела заняться сексом со 101 поклонником. Первый из них вошел в комнату порномодели в девять часов утра, а последний вышел за полчаса до полуночи. Эксперимент снимал режиссер-документалист Джош Питерс.

Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю, в начале января переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Официальных объявлений она, в отличие от Филлипс, пока не делала.