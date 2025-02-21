Появились кадры эвакуации главы Минсельхоза с места ДТП возле Красной площади

Mash опубликовал видео эвакуации главы Минсельхоза Лут с места ДТП в Москве

В сети появилось видео эвакуации главы Минсельхоза России Оксаны Лут с места ДТП на улице Воздвиженка возле Красной площади в Москве. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как министр выходит из поврежденного правительственного Aurus и садится в автомобиль ГИБДД, который, как пишет издание, увез чиновницу на работу.

Канал также сообщил со ссылкой на источник в Минсельхозе, что пострадавших в результате аварии нет. До этого появлялась информация, что травмы получил водитель министра.

Ранее появилось видео с моментом ДТП. На записи видно, как Mercedes GLS-класса выезжает со стороны Крестовоздвиженского переулка и не замечает едущий с мигалкой Aurus, в котором, как утверждается, находилась глава Минсельхоза Оксана Лут. В результате внедорожник врезается в правый бок правительственного автомобиля, после чего обе машины останавливаются.