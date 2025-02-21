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11:42, 21 февраля 2025Россия

Появилось видео момента ДТП с российским министром в центре Москвы

Mash опубликовал видео момента ДТП с участием главы Минсельхоза Лут в Москве
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео момента аварии с правительственным автомобилем Aurus в центре Москвы. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как Mercedes GLS класса выезжает со стороны Крестовоздвиженского переулка и не замечает едущий с мигалкой Aurus, в котором, как утверждается, находилась глава Минсельхоза Оксана Лут. В результате внедорожник врезается в правый бок правительственного автомобиля, после чего обе машины останавливаются.

Ранее стало известно, что в результате ДТП пострадал водитель министра. Характер полученных им травм и состояние не уточняются.

ДТП с участием двух Mercedes и автомобиля Aurus произошло утром 21 февраля недалеко от Красной площади Москвы. Как выяснилось, Лут находилась на пассажирском сидении правительственной машины. Сама министр произошедшее не комментировала.

ЖЗЛ
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