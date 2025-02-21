Правительственный Aurus попал в ДТП в центре Москвы

Mash: Правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве

Правительственный Aurus попал в ДТП у Красной площади в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, автомобиль, замеченный в аварии в центре столицы, может принадлежать Министерству сельского хозяйства. В результате ДТП пострадал один человек. Всего в аварию угодили три машины — два Mercedes (S-класс и GLS-класс) и один Aurus.

В прошлом авто использовала Елена Скрынник — бывший министр сельского хозяйства России, разузнал Mash. Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль Chery Tiggo 7 Pro разломился пополам после удара в столб. Никто из пассажиров тогда не пострадал.

До этого российский автовладелец пожаловался на неисправную заднюю видеокамеру в его Chery Explore 06.