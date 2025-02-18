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12:38, 18 февраля 2025Экономика

Владельцы Chery пожаловались на проблемы с камерами

Ломающиеся видеокамеры расстроили российских владельцев Chery
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россиянин пожаловался на вышедшую из строя заднюю видеокамеру в его Chery Explore 06. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей «Drive2».

Сначала он думал, что достаточно будет протереть камеру, и предполагал, что в нее могли попасть реагенты с дороги. Однако это не помогло. Проблема не ушла и после перезагрузки камер. Сам автовладелец считает, что из строя вышла проводка.

До этого жалобы на качество видеокамеры опубликовал другой россиянин, владелец Chery Tiggo 8 Pro. В его случае передняя камера дважды выходила из строя после мойки. Кроме того, в этом китайском автомобиле сломался датчик температуры. Приборная панель показывала, что температура снаружи не поднялась выше минус 10 градусов даже в тех случаях, когда «китаец» стоял на теплом паркинге.

Ранее сообщалось о том, что еще одной проблемой автомобилей Chery Tiggo оказались некачественные вариаторы. Кроме того, россияне жалуются на скверную работу задних фонарей и капризную электронику.

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