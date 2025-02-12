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10:17, 13 февраля 2025Экономика

Россиянина расстроило качество Chery

Россиянин пожаловался на гудение вариатора в Chery Tiggo
Кирилл Луцюк

Фото: emirhankaramuk / Shutterstock / Fotodom  

Chery Tiggo 7 Pro Max неприятно удивила своего владельца, который решил проверить качество вариатора. Свою историю россиянин рассказал на портале для автомобилистов Drive2.

Причиной проверки стал гул вариатора при сбросе педали акселератора при скорости ниже 40 километров в час. Автовладелец отправился к официальному дилеру и спустя два дня получил ответ: вариатор надо менять.

«Расстроен очень», — написал он в связи с этим.

По его словам, его прежний автомобиль отличался куда большей прочностью. И даже спустя пять лет эксплуатации таких проблем не возникало. «А тут пробег 36 тысяч!» — возмутился автовладелец.

Посетители сайта, прокомментировавшие эту публикацию, поддержали ее автора. По их словам, такая проблема, увы, не редкость. Китайцы «гудят», «рычат» и требуют замены вариаторов.

Ранее сообщалось, что российские водители все чаще жалуются на купленные ими китайские автомобили. Причем список проблем весьма обширный. Какие-то автомашины заливает после мойки так, что вещи в бардачке начинают плавать, какие-то по собственному почину разогревают сидения до некомфортных температур, а у некоторых «косеют» фары.

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