Владельцы китайских Jaecoo массово пожаловались на «горящие» сиденья

Китайский автомобиль Jaecoo раскритиковали за чрезмерный нагрев сидений

Россиянин, купивший китайский автомобиль Jaecoo J7, столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

Он стал замечать, что периодически в его автомобиле сам включается подогрев сидений. Причем температура порой доходит до таких значений, что сидеть и управлять машиной становится очень непросто. «Когда уже совсем сильно печет, я лезу в меню и обнаруживаю включенный подогрев сидений и руля», — посетовал автовладелец.

Водитель подчеркнул, что ничего специально не включал, а просто садился в автомобиль, заводил его и отправлялся в путь.

Многие из тех, кто прокомментировал его публикацию, рассказали об аналогичной проблеме. Некоторые предположили, что дело в прошивке. По словам некоторых автовладельцев, уже через пять минут езды система разогревает их сиденья до невыносимых температур.

В последнее время россияне все чаще жалуются на проблемы с китайскими автомобилями. Например, владельцы Changan CS35 Plus обнаружили, что после мойки их машину начинает заливать. Те, кто обзавелся маркой Omoda C5 FUNtOM, вынуждены отправляться в дилерские центры, так как на фарах перестали работать «веки». Кроме того, звучат жалобы на выходящие из строя мультимедийные системы.