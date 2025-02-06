Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 6 февраля 2025Экономика

Владельцы китайских Jaecoo массово пожаловались на «горящие» сиденья

Китайский автомобиль Jaecoo раскритиковали за чрезмерный нагрев сидений
Кирилл Луцюк

Изображение: Jaecoo

Россиянин, купивший китайский автомобиль Jaecoo J7, столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

Он стал замечать, что периодически в его автомобиле сам включается подогрев сидений. Причем температура порой доходит до таких значений, что сидеть и управлять машиной становится очень непросто. «Когда уже совсем сильно печет, я лезу в меню и обнаруживаю включенный подогрев сидений и руля», — посетовал автовладелец.

Водитель подчеркнул, что ничего специально не включал, а просто садился в автомобиль, заводил его и отправлялся в путь.

Многие из тех, кто прокомментировал его публикацию, рассказали об аналогичной проблеме. Некоторые предположили, что дело в прошивке. По словам некоторых автовладельцев, уже через пять минут езды система разогревает их сиденья до невыносимых температур.

В последнее время россияне все чаще жалуются на проблемы с китайскими автомобилями. Например, владельцы Changan CS35 Plus обнаружили, что после мойки их машину начинает заливать. Те, кто обзавелся маркой Omoda C5 FUNtOM, вынуждены отправляться в дилерские центры, так как на фарах перестали работать «веки». Кроме того, звучат жалобы на выходящие из строя мультимедийные системы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Германии пришлось сильнее полагаться на самый грязный энергоноситель

      Россиян предупредили об опасности отечественного сливочного масла

      В России стали чаще загрязнять воду

      Главврача российского перинатального центра заподозрили в растрате

      Туристка отправилась в путешествие всей жизни и не выжила из-за отравления пестицидами

      Фитнес-тренер перечислила эффективные способы размяться в офисе

      Бен Стиллер опроверг получение денег за поездку на Украину

      Россиянки рассказали о настойчивых призывах солдат ВСУ выехать на Украину

      «Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше