Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

Россиянин рассказал об отказе мультимедиа Changan из-за мороза

Россиянин приобрел у официального дилера кроссовер Changan CS55 Plus, но столкнулся с неприятностью. В зимний мороз у автомобиля отказала мультимедийная система. Об инциденте сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал TSD PRO.

«Скинул клемму, не помогло ничего, экран не включается, постоянно мигает», — пожаловался водитель, попросив помочь ему разобраться в данной проблеме.

Отмечается, что на одометре автомобиля был указан пробег в 2,3 тысячи километров. Никаких отзывных кампаний представительство бренда по этой проблеме не объявляло. Также не сообщается, обращался ли мужчина с данной проблемой в дилерский центр.

Changan CS55 Plus в России начали продавать в 2022 году. Через два года модель переименовали в Uni-S. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем, который развивает 181 л.с. (280 Нм) и сочетается с семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод на данной модели только передний. Цены на такой автомобиль в России стартуют от 2,05 миллиона рублей.

Ранее россиянин пожаловался на брак в китайских автомобилях марки Omoda. Причиной проблемы стала неисправность «века» на левой фаре, которое перестало опускаться до конца. Кроме того, он стал слышать периодическое постукивание в задней части автомобиля.