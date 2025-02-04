Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 4 февраля 2025Наука и техника

Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

Россиянин рассказал об отказе мультимедиа Changan из-за мороза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: JustAnotherCarDesigner / Wikimedia

Россиянин приобрел у официального дилера кроссовер Changan CS55 Plus, но столкнулся с неприятностью. В зимний мороз у автомобиля отказала мультимедийная система. Об инциденте сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал TSD PRO.

«Скинул клемму, не помогло ничего, экран не включается, постоянно мигает», — пожаловался водитель, попросив помочь ему разобраться в данной проблеме.

Отмечается, что на одометре автомобиля был указан пробег в 2,3 тысячи километров. Никаких отзывных кампаний представительство бренда по этой проблеме не объявляло. Также не сообщается, обращался ли мужчина с данной проблемой в дилерский центр.

Changan CS55 Plus в России начали продавать в 2022 году. Через два года модель переименовали в Uni-S. Кроссоверы оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем, который развивает 181 л.с. (280 Нм) и сочетается с семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Привод на данной модели только передний. Цены на такой автомобиль в России стартуют от 2,05 миллиона рублей.

Ранее россиянин пожаловался на брак в китайских автомобилях марки Omoda. Причиной проблемы стала неисправность «века» на левой фаре, которое перестало опускаться до конца. Кроме того, он стал слышать периодическое постукивание в задней части автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

      Раскрыты дата и место похорон основателя батальона «Арбат»

      Роспотребнадзор оценит опасность последствий катастрофы в Черном море для здоровья

      Wildberries призвали не нарушать права продавцов

      Россиянам назвали условия невозможности продать земельный участок

      У летевшего из Грузии самолета с россиянами на борту возникла проблема с двигателем

      В России объяснили причину до сих пор несостоявшейся встречи Путина и Трампа

      Автомобилист пожаловался на отказ мультимедиа Changan в мороз

      Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше