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14:42, 4 февраля 2025Экономика

Россиянин пожаловался на брак в китайских Omoda

Россиянин рассказал о проблемах с фарой в Omoda
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России владелец китайского автомобиля Omoda C5 FUNtOM обнаружил, что его машина «окосела». Свою историю он опубликовал на ресурсе для автолюбителей Drive2.

Причиной проблемы стала неисправность «века» на левой фаре, которое перестало опускаться до конца. Кроме того, он стал слышать периодическое постукивание в задней части автомобиля. Сначала он решил, что всему виной переполненный органайзер «подполья» багажника, однако стук оказался слишком специфическим.

Он раздавался только при медленном движении по неровной ухабистой дороге после относительно длительной стоянки (ночевки) в теплом гараже. А вот при непродолжительном движении на морозе и увеличении скорости постукивание исчезало и даже после коротких остановок больше никак не появлялось.

Визит в дилерский центр показал, что и левая фара, и левый амортизатор оказались бракованными. Кроме того, там не было в наличии нужных запчастей, так что пройдет еще несколько недель, прежде чем «китаец» заработает как надо.

Ранее сообщалось о россиянине, который купил новый автомобиль Changan CS55 Plus и сразу столкнулся с проблемой наличия воздуха в топливной системе. Диагностика обошлась ему в две тысячи рублей.

Другой гражданин, также польстившийся на китайский бренд, не успел проездить на таком автомобиле даже полгода, как увидел, что тот серьезно проржавел.

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