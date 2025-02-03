Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:59, 3 февраля 2025Экономика

Новый Changan сломался у россиянина в первый день после покупки

Россиянин пожаловался на поломку в новом Changan в первый день после покупки
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россиянин, купивший новый автомобиль Changan CS55 Plus, тут же столкнулся с проблемами. Свою историю автовладелец рассказал на портале drive2.ru.

По его словам, когда он забирал машину с автовоза, все было в порядке. Однако сразу после того, как он выехал на дорогу, водитель увидел, что на его приборной панели загорелся индикатор Check.

«Тут у меня руки опустились окончательно. Я и так ждал эту машину почти полгода, а тут она приехала, и сразу на тебе. Начнем знакомство сразу с ремонта», — разочарованно пожаловался автор истории.

Когда он отвез машину в сервис, выяснилось, что ошибка высветилась из-за попадания воздуха в топливную систему. «Ошибку сбросили, и "чек" пропал. Пока не горит. Если загорится опять, придется искать, откуда берется воздух», — рассказал пользователь. За диагностику автовладелец заплатил две тысячи рублей.

Ранее сообщалось о жителе Чапаевска Самарской области. На его Changan появилась ржавчина, хотя машиной он владеет всего несколько месяцев. Другой россиянин купил новый Changan и ужаснулся его качеству. Мужчина проехал на автомобиле менее 1500 километров и обнаружил несколько дефектов. Среди них — вспучивание краски и отслоение покрытия, деформация дверной ручки, стук при движении и другие.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Россией

      Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

      В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

      Российские пивовары начали маскировать свою продукцию

      В Кремле прокомментировали сложившуюся для Киева динамику в зоне СВО

      В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

      В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине

      В сети обругали откровенный образ Дженнифер Лопес на вечеринке фразой «это за гранью»

      В Кремле рассказали о диалоге с новыми властями Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше