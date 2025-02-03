Новый Changan сломался у россиянина в первый день после покупки

Россиянин пожаловался на поломку в новом Changan в первый день после покупки

Россиянин, купивший новый автомобиль Changan CS55 Plus, тут же столкнулся с проблемами. Свою историю автовладелец рассказал на портале drive2.ru.

По его словам, когда он забирал машину с автовоза, все было в порядке. Однако сразу после того, как он выехал на дорогу, водитель увидел, что на его приборной панели загорелся индикатор Check.

«Тут у меня руки опустились окончательно. Я и так ждал эту машину почти полгода, а тут она приехала, и сразу на тебе. Начнем знакомство сразу с ремонта», — разочарованно пожаловался автор истории.

Когда он отвез машину в сервис, выяснилось, что ошибка высветилась из-за попадания воздуха в топливную систему. «Ошибку сбросили, и "чек" пропал. Пока не горит. Если загорится опять, придется искать, откуда берется воздух», — рассказал пользователь. За диагностику автовладелец заплатил две тысячи рублей.

Ранее сообщалось о жителе Чапаевска Самарской области. На его Changan появилась ржавчина, хотя машиной он владеет всего несколько месяцев. Другой россиянин купил новый Changan и ужаснулся его качеству. Мужчина проехал на автомобиле менее 1500 километров и обнаружил несколько дефектов. Среди них — вспучивание краски и отслоение покрытия, деформация дверной ручки, стук при движении и другие.