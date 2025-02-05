Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 5 февраля 2025Экономика

У Changan потекла крыша и заставила россиянина задуматься о качестве китайских машин

Россиянин пожаловался на залитую дверь после мойки своего Changan CS35 Plus
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Владелец Changan CS35 Plus из России, решивший помыть свою машину, столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

Закончив мойку, он увидел, как с потолка на дверь автомобиля хлынула вода, хотя люк внутри был весь во льду. Автовладелец опасается, что весной ему предстоит хорошенько его просушить, так как за зиму все пропитается водой. Пока же он гадает: откуда могло появиться столько воды. Самая вероятная причина — скопившийся конденсат.

Ранее была опубликована история другого россиянина. В его Changan некорректно работала мультимедийная система во время морозов.

Несчастливый обладатель другого «китайца» — Omoda C5 FUNtOM — обнаружил, что там перестало до конца опускаться веко на левой фаре. Позже выяснилось, что данная деталь оказалась бракованной. Как и задний амортизатор.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудники Маска нагрянули с обысками в USAID и попытались вскрыть секретную комнату. Что они там нашли?

      Зеленский назвал освобождение территорий условием для переговоров с Россией

      Валиева не вернула отнятые у нее за допинг медали

      В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

      Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Раскрыт пол будущего ребенка Александра Петрова

      Джулия Фокс снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      В МИД усомнились в изменении политики США после приостановки работы USAID

      Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории

      Российский военный раскрыл содержимое найденных в Курской области документов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше