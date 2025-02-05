У Changan потекла крыша и заставила россиянина задуматься о качестве китайских машин

Россиянин пожаловался на залитую дверь после мойки своего Changan CS35 Plus

Владелец Changan CS35 Plus из России, решивший помыть свою машину, столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

Закончив мойку, он увидел, как с потолка на дверь автомобиля хлынула вода, хотя люк внутри был весь во льду. Автовладелец опасается, что весной ему предстоит хорошенько его просушить, так как за зиму все пропитается водой. Пока же он гадает: откуда могло появиться столько воды. Самая вероятная причина — скопившийся конденсат.

Ранее была опубликована история другого россиянина. В его Changan некорректно работала мультимедийная система во время морозов.

Несчастливый обладатель другого «китайца» — Omoda C5 FUNtOM — обнаружил, что там перестало до конца опускаться веко на левой фаре. Позже выяснилось, что данная деталь оказалась бракованной. Как и задний амортизатор.