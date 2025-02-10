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11:54, 10 февраля 2025Экономика

Россиянин пожаловался на протекший насквозь китайский Jaecoo

Россиянин рассказал о проблемах Jaecoo J7 при мытье стекол
Кирилл Луцюк

Кадр: GoodManGT / Rutube

Житель Екатеринбурга решил помыть задние стекла своей Jaecoo J7 и столкнулся с неприятными последствиями. Свою историю он рассказал на портале для автолюбителей Drive2.

По его словам, включив омыватель, он услышал, что журчание раздается не там, где следовало бы. Потом он увидел, что стойка под бардачком промокла. Что касается самого бардачка, то, открыв его, россиянин обнаружил, что «там уже все вещи плавают».

Другие посетители сайта, прокомментировавшие данную ситуацию, рассказали, что это «старая болячка» китайских автомобилей, от которой производитель почему-то упорно не желает избавиться. Люди пишут, что такие проблемы «просто бесят». Чтобы избежать затопления бардачка, автовладельцы вынуждены самостоятельно закреплять шланги хомутами.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомашин нередко сталкиваются с теми или иными протечками. Так, один россиянин, купивший Changan CS35 Plus, обнаружил, что после мойки вода в салон хлынула с потолка.

Как объясняют эксперты, особенно часто проблемы возникают зимой. Из-за перепада температур герметичность соединений в китайских автомобилях порой нуждается в существенных доработках.

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