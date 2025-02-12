Россиянин пожаловался на постоянно ломающиеся детали своей Chery Tiggo

Россиянин рассказал о проблемах с задним фонарем в Chery Tiggo 7 Pro Max

Россиянин, купивший Chery Tiggo 7 Pro Max, пожаловался на плохое качество некоторых деталей своего автомобиля. Свою историю он рассказал на портале для автовладельцев Drive2.

По его словам, задний фонарь после гарантийной замены весной 2024 года проработал меньше года. Затем перестала функционировать подсветка в правом нижнем углу.

Кроме того, регулярно возникают вопросы к работе электроники. Например, экран мультимедиа гаснет на одну-две секунды раз в 500-1000 километров. Кроме того, часы на главном экране иногда сбрасываются на 3:00, а после самостоятельно начинают вновь показывать актуальное время.

Ранее сообщалось о том, что китайский внедорожник Jetour концерна Chery оказался весьма непрочной конструкцией. При буксировке этого транспортного средства из сугроба его попросту разорвало на части. Автомобиль лишился решетки радиатора, усилителя бампера и некоторых других деталей.