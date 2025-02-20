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13:21, 20 февраля 2025Экономика

Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

В Москве автомобиль Chery Tiggo 7 Pro разломился пополам после удара в столб
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В Москве автомобиль Chery Tiggo 7 Pro попал в ДТП и развалился. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

По его информации, «китаец», в салоне которого находилось два человека, врезался в столб, так как водитель не справился с управлением. Обошлось без жертв. Однако сам автомобиль в результате разорвало на две части. Как пишет издание «За рулем», судя по фотографиям с места аварии, удар пришелся в район левой задней двери.

Ранее российский автовладелец пожаловался на сломавшуюся заднюю видеокамеру в его Chery Explore 06. Обладатель другой Chery расстроился из-за того, что, несмотря на пробег всего в 36 тысяч километров, у нее отказал вариатор, который впоследствии пришлось менять. Кроме того, публиковались жалобы на ненадежную электронику, которой снабжены эти китайские автомобили.

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