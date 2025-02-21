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15:33, 21 февраля 2025Культура

Пригожин высказался о планах Валерии завершить карьеру

Продюсер Пригожин заявил, что певица Валерия рассматривает завершение карьеры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о том, что его супруга, народная артистка России Валерия, приняла решение завершить карьеру. Его слова приводит Telegram-канал «Super.ru».

Медиаменеджер заявил, что исполнительница рассматривает то, «чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли». «Но это не сегодня, не завтра», — подчеркнул он.

Пригожин отметил, что они с певицей записали столько песен и альбомов, что «нет ничего такого, что могло бы прям поразить и наше воображение, и воображение публики». «И поэтому, естественно, как бы есть в этом контексте желание закончить эту альбомную историю. В общем, альбом точно последний», — заключил он.

Ранее Пригожин заявил, что последний концерт Валерии состоится в ближайшие три года. Он отметил, что исполнительница задумывалась об уходе со сцены еще в период пандемии коронавируса.

20 февраля сообщалось, что новый альбом певицы станет последним в ее карьере.

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