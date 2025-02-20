Валерия выпустит свой последний альбом

Продюсер Пригожин: Новый альбом певицы Валерии станет последним

Новый альбом народной артистки России Валерии станет последним в ее карьере. Об этом заявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ТАСС.

«Больше альбомов она выпускать не будет», — сообщил Пригожин, не назвав причин такого решения. По словам продюсера, заключительный альбом Валерии под названием «Исцелю» выйдет 11 апреля и будет полностью сольным.

Ранее стало известно, что Пригожин простил рокера Сергея Шнурова после ссоры из-за Валерии. В 2020 году он заявил, что многие артисты признают бедственное положение из-за пандемии коронавируса. Шнуров ответил на это заявление стихотворением, в котором высмеял продюсера и его супругу. Пригожин призвал лидера группы «Ленинград» «поговорить по-мужски» и назвал его мерзавцем.