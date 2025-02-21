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13:49, 21 февраля 2025Бывший СССР

Путин присвоил командиру ополчения ДНР звание генерал-майора полиции

Командиру ополчения ДНР Ходаковскому присвоили звание генерал-майора полиции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Командиру ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Александру Ходаковскому присвоили звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора (...) Ходаковскому Александру Сергеевичу», — говорится в документе.

До начала конфликта на Донбассе Ходаковский служил начальником отдела Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. После 2014 года командовал добровольческой бригадой «Восток», воевавшей в составе ополчения ДНР. В 2023 году был назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.

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