Путин присвоил командиру ополчения ДНР звание генерал-майора полиции

Командиру ополчения ДНР Ходаковскому присвоили звание генерал-майора полиции

Командиру ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Александру Ходаковскому присвоили звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора (...) Ходаковскому Александру Сергеевичу», — говорится в документе.

До начала конфликта на Донбассе Ходаковский служил начальником отдела Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины. После 2014 года командовал добровольческой бригадой «Восток», воевавшей в составе ополчения ДНР. В 2023 году был назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.