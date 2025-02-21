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22:16, 21 февраля 2025Экономика

Путин призвал разработать меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Путин поручил разработать комплекс мер поддержки жилищного строительства в Крыму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по итогам совещания, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, поручил разработать комплекс мер господдержки жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Перечень соответствующих поручений опубликовали на сайте Кремля.

Выполнить поставленные главой государства задачи запланировано до 1 июля 2025 года. Ответственными за их выполнение Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина, главу Крыма Сергея Аксенова, а также губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Предполагается, что разработанные меры должны будут стимулировать развитие жилищного сектора Крыма.

Ранее Путин призвал рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через новые субъекты РФ.

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