Путин призвал разработать меры по поддержке строительства жилья в Крыму

Путин поручил разработать комплекс мер поддержки жилищного строительства в Крыму

Президент России Владимир Путин по итогам совещания, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, поручил разработать комплекс мер господдержки жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Перечень соответствующих поручений опубликовали на сайте Кремля.

Выполнить поставленные главой государства задачи запланировано до 1 июля 2025 года. Ответственными за их выполнение Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина, главу Крыма Сергея Аксенова, а также губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Предполагается, что разработанные меры должны будут стимулировать развитие жилищного сектора Крыма.

Ранее Путин призвал рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через новые субъекты РФ.