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21:50, 21 февраля 2025Экономика

Путин призвал рассмотреть развитие железнодорожного сообщения с Крымом

Путин призвал проложить железную дорогу в Крым через новые регионы России
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос развития грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом через новые регионы РФ. Об этом свидетельствует утвержденный главой государства перечень поручений по вопросам социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, который был опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с сообщением, к 31 марта 2025 года кабмин вместе с компанией «РЖД» должны проработать вопрос о том, чтобы проложить железную дорогу между Крымом и центральной частью страны через территории ЛНР, ДНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. Пристальное внимание при этом потребуется уделить развитию портовой инфраструктуры полуострова. Ответственными за выполнение этой задачи Путин назначил главу правительства Михаила Мишустина и гендиректора «РЖД» Олега Белозерова.

Ранее стоимость реализации такого проекта оценили в 90-160 миллиардов рублей. С инициативой связать грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы выступил зампред кабмина Марат Хуснуллин.

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