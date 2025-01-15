Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 15 января 2025Экономика

Названа стоимость железной дороги в Крым через новые регионы

Стройка железной дороги в Крым через новые регионы обойдется в 90-160 млрд руб.
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Строительство железной дороги в Крым через новые регионы обойдется в 90-160 миллиардов рублей. Стоимость проекта оценил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает РИА Новости.

С инициативой связать грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам Иванкина, для реализации проекта потребуется восстановить некоторые участки и построить соединительные ветки.

«Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область. Далее через Железные дороги Новороссии», — рассказал эксперт. Большой разрыв между минимальной и максимальной возможной стоимостью он объяснил различными вариантами трассировки и оценкой состояния инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что строительство высокоскоростой железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский раскрыл численность украинской армии

      Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

      В Британии заявили о невозможности отправки Европой миротворцев на Украину

      Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

      В зоне СВО заметили еще один танк с дредами

      В российском регионе осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство

      Зеленский назвал одну из необходимых Киеву гарантий безопасности

      Раскрыты подробности жизни Пугачевой на Кипре

      Пассажирский самолет во время разгона столкнулся с диким животным и прервал взлет

      Определился лидер автобусного рынка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше