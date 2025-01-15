Названа стоимость железной дороги в Крым через новые регионы

Стройка железной дороги в Крым через новые регионы обойдется в 90-160 млрд руб.

Строительство железной дороги в Крым через новые регионы обойдется в 90-160 миллиардов рублей. Стоимость проекта оценил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин, передает РИА Новости.

С инициативой связать грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть России через новые регионы выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам Иванкина, для реализации проекта потребуется восстановить некоторые участки и построить соединительные ветки.

«Выход из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область. Далее через Железные дороги Новороссии», — рассказал эксперт. Большой разрыв между минимальной и максимальной возможной стоимостью он объяснил различными вариантами трассировки и оценкой состояния инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что строительство высокоскоростой железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург даст российской промышленности заказ на 500 миллиардов рублей.