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12:50, 21 февраля 2025Бывший СССР

Путин созвонился с президентом Узбекистана

Песков рассказал о телефонной беседе Путина и президента Узбекистана Мирзиёева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. О телефонном звонке двух глав государств рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что позднее в Кремле расскажут о подробностях беседы двух лидеров.

Ранее Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Российский лидер поздравил руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства.

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