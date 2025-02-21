Пьяная россиянка разделась в летевшем в Таиланд самолете и попала на видео

Россиянка разделась в летевшем в Таиланд самолете и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на рейсе из Хабаровска на Пхукет. По данным источника, девушка решила расслабиться перед восьмичасовым полетом и напилась.

В салоне пьяная пассажирка начала приставать к попутчикам. «Не найдя собеседника, легла в проходе и оголилась, — говорится в сообщении. — Сняла даже нижнее белье».

Когда дебоширка, наконец, уснула, ее вернули в кресло. Несмотря на произошедшее, борт благополучно добрался до курортного острова.

Ранее пьяные пассажиры устроили дебош на борту самолета easyJet и покинули салон под конвоем полиции. Лайнер выполнял рейс из британского Бирмингема в Женеву, Швейцария. Перед полетом мужчины устроили алкогольные игры в пабе аэропорта.

