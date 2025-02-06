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17:46, 6 февраля 2025Путешествия

Два пассажира устроили дебош в самолете после алкогольных игр в аэропорту

Birmingham Live: Пьяные пассажиры устроили дебош на борту самолета easyJet
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пьяные пассажиры устроили дебош на борту самолета easyJet и покинули салон под конвоем полиции. Об этом сообщил портал Birmingham Live.

2 февраля лайнер выполнял рейс из британского Бирмингема в Женеву, Швейцария. По данным источника, перед полетом два пассажира устроили алкогольные игры в пабе аэропорта. Не уточняется, что именно делали нарушители, однако на борт они поднялись пьяными.

Во время перелета, который длился меньше двух часов, мужчины вели себя неподобающе. В итоге по прибытии в Женеву их встретила полиция: шесть офицеров поднялись на борт и выдворили дебоширов.

Ранее пассажир Frontier Airlines разбил иллюминатор самолета в воздухе и попал на видео. Мужчину пришлось связывать шнурками.

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