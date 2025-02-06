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10:08, 6 февраля 2025Путешествия

Пассажир разбил иллюминатор в самолете, был связан шнурками и попал на видео

ABC13: Пассажир Frontier Airlines разбил иллюминатор на рейсе в США и был связан
Алина Черненко

Пассажир авиакомпании Frontier Airlines разбил иллюминатор самолета и был связан шнурками. Инцидент попал на видео, которое публикует телеканал ABC13.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Хьюстона в Денвер, США. Пассажирка Виктория Кларк рассказала, что во время полета один из ее попутчиков внезапно начал сильно бить кулаками по иллюминатору и повредил оргстекло.

По словам Кларк, бортпроводники сразу же вышли на связь, чтобы узнать, есть ли на борту сотрудники правоохранительных органов. На призывы откликнулся служивший в армии Таннер Филпс и еще несколько человек.

«Он был физически силен. Я поднял его и положил на пол. Потребовалось несколько парней, чтобы завести ему руки за спину и закрепить», — признался Филпс, добавив, что для этого им пришлось использовать шнурки.

Мужчинам удалось удерживать дебошира в течение всего полета, тем не менее пассажиры беспокоились из-за поврежденного иллюминатора. Однако, несмотря на это, посадка самолета прошла благополучно.

Ранее пьяный россиянин пинал членов экипажа и пытался разбить иллюминатор на рейсе из Дубая. Дебошира удалось скрутить с помощью пластиковых наручников и клейкой ленты.

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