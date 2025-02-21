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16:14, 21 февраля 2025Культура

Раскрыты новые подробности последнего дня жизни Лиама Пейна

Daily Mail: Лиам Пейн перед падением с балкона проводил время с эскортницами
Ольга Коровина

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Стали известны новые подробности последнего дня жизни экс-солиста поп-группы One Direction Лиама Пейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, за несколько часов до падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе Пейн связался с двумя секс-работницами и пригласил их в свой номер. Девушки сообщили, что застали музыканта употребляющим алкоголь и наркотические вещества, а затем занялись с ним групповым сексом. Спустя два с половиной часа Лиам вышел из себя, разбил телевизор и приказал эскортницам уйти, не расплатившись с ними.

Ранее девушка Пейна Кейт Кэссиди объяснила свое отсутствие рядом с певцом в день трагедии необходимостью ухаживать за их общей собакой. 31-летнего музыканта не стало в октябре 2024 года. Кэссиди отдыхала вместе с ним в Аргентине, но вернулась домой в США за два дня до случившегося.

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