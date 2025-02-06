Девушка Лиама Пейна объяснила свое отсутствие рядом с певцом в день трагедии

Девушка певца Лиама Пейна покинула его накануне трагедии из-за их собаки

Девушка бывшего участника поп-группы One Direction Лиама Пейна Кейт Кэссиди объяснила свое отсутствие рядом с певцом в день трагедии необходимостью ухаживать за их общей собакой. Ее слова приводит издание The Sun.

Во время нового интервью Кэссиди заплакала и рассказала о причинах своего отъезда из Буэнос-Айреса за несколько дней до трагедии, унесшей жизнь Пейна. По словам девушки, Лиам решил задержаться на отдыхе, а она уехала в запланированную дату, не подозревая, что может произойти что-то плохое.

«Дома у нас была ответственность — наша собака. У каждого была своя жизнь, мы иногда путешествовали отдельно друг от друга. Я и подумать не могла, что все так обернется. Мне до сих пор сложно поверить, что его больше нет», — объяснила Кейт.

31-летнего музыканта не стало в октябре 2024 года после падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе. Кэссиди отдыхала вместе с ним в Аргентине, но вернулась домой в США всего за два дня до случившегося. После трагедии девушка заявила, что они с Лиамом планировали пожениться в течение года.

В январе сообщалось, что в Аргентине задержали мужчину, который снабжал Пейна наркотиками. Отмечалось, что он сам сдался правоохранительным органам.