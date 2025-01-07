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16:16, 7 января 2025Культура

По делу о трагедии с Лиамом Пейном задержали второго обвиняемого

В Аргентине задержали мужчину, который снабжал наркотиками певца Лиама Пейна
Андрей Шеньшаков
Лиам Пейн

Лиам Пейн. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

В Аргентине задержали второго обвиняемого по делу о трагедии с солистом One Direction Лиамом Пейном. Об этом сообщает портал Infobae.

Как сообщает источник, полиция взяла под стражу Давида Эсекьеля Перейру. Он обвиняется в том, что снабжал музыканта наркотиками в день случившегося. Также отмечается, что мужчина сам сдался правоохранительным органам.

3 января был задержан официант Брайан Пайс, которого суд тоже арестовал по подозрению в снабжении Пейна наркотиками. Всего в деле пять обвиняемых.

В октябре 2024 года стало известно, что экс-солист культовой группы One Direction Лиам Пейн упал с третьего этажа в отеле Буэнос-Айреса.

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