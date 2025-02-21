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19:51, 21 февраля 2025Ценности

Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете»

Певица Рита Дакота рассказала о не закрывающемся после пластики век глазе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ritadakota

Российская певица Рита Дакота показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница рассказала про процедуру «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками — прим. «Ленты.ру»), которую сделала в 2024 году. Так, она продемонстрировала видео, где рыдает и говорит: «Я самая стремная на планете». Кроме того, звезда запечатлела лицо в пластырях и гематомах.

Автор поста заявила, что не до конца понимала, чем может обернуться подобная операция. «В итоге неузнаваемое лицо и глаз не закрывался четыре месяца», — указала она.

По словам артистки, впоследствии ей было стыдно признаваться в пластике близким людям и фанатам. Кроме того, она думала, что из-за неудачного преображения могут закончиться ее карьера и брак.

В январе Рита Дакота показала фигуру после набора веса.

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