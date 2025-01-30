Певица Рита Дакота показала фигуру после набранных пяти килограммов

Российская певица и композитор Рита Дакота показала фигуру после набранных килограммов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница рассказала, что после операции в ноябре 2024 года, связанной с работой клапана в желудке, она прибавила пять килограммов веса. При этом звезда продемонстрировала снимки до и после хирургического вмешательства.

«Кто-то набрал пять килограммов. Посмотрите на этот живот, вот эти вот ручки сразу дряблые, все, посмотрите, мамасита, королева R'n'B», — написала она.

Певица объяснила, что после манипуляции в течение полутора месяцев употребляла только детское питание и жидкости. Однако после восстановления, по словам звезды, она вернула в рацион привычную пищу, и организм стал запасать жир.

В декабре 2024 года Рита Дакота показала видео в купальнике и призналась в наличии целлюлита. Она разместила ролик, в котором предстала в слитном цветном черно-голубом изделии.