Рита Дакота показала видео в купальнике и призналась в наличии целлюлита

Рита Дакота показала видео в слитном купальнике и рассказала о наличии целлюлита

Российская певица и композитор Рита Дакота показала откровенное видео и призналась в наличии косметических дефектов на теле. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в слитном цветном черно-голубом купальнике. При этом звезда расстегнула молнию на груди, продемонстрировав область декольте.

Она распустила волосы и надела солнцезащитные очки. «У меня есть [целлюлит], но с таким купальником не видно», — рассказала исполнительница.

В ноябре Дакоту заподозрили в пластике ради похудения. Певица ответила тем, кто упрекал ее в желании сбросить лишний вес с помощью операции.