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15:32, 22 ноября 2024Ценности

Риту Дакоту заподозрили в пластике ради похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Рита Дакота

Рита Дакота. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская певица и композитор Рита Дакота развеяла слухи о попытке похудеть с помощью пластической операции. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость пережила хирургическое вмешательство в Турции. Исполнительница решилась на операцию, поскольку с рождения у нее в желудке деформирован клапан — из-за этого артистка всю жизнь испытывает дискомфорт. Однако нашлись те, кто заподозрил Дакоту в желании сбросить лишний вес с помощью пластики.

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«Предвосхищая догадки умников про "операцию по уменьшению желудка, чтобы похудеть". Мне уже некуда худеть. Я держусь в своей лучшей форме год», — заявила певица в сторис.

В октябре Рита Дакота показала внешность до и после пластики. Затем исполнительница опубликовала кадр снятого крупным планом лица после проведенной операции.

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