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11:28, 21 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 21 по 24 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 21 по 24 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. «В любую погоду не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов, — говорится в сообщении. — А после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Северной Осетии. В МЧС уведомили, что 21 февраля в горных районах республики будет лавиноопасно.

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