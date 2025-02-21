Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:32, 21 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали одну неочевидную причину изжоги

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Изжога — чувство жжения за грудиной — может быть спровоцирована грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), заявила гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. О причинах этого заболевания и его проявлениях она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что при ГПОД желудок выпячивается из брюшной полости в грудную через отверстие в диафрагме — мышце, разделяющей две этих области. По ее словам, в настоящее время точные причины развития этого патологического состояния до конца не изучены.

Среди возможных факторов ГПОД гастроэнтеролог выделила изначально большее, чем обычно, отверстие пищеводного отверстия диафрагмы, возрастные изменения диафрагмы, повышение внутрибрюшного давления на фоне беременности, а также регулярный подъем тяжестей.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы чаще встречается у женщин, у людей старше 50 лет и у тех, кто страдает ожирением

Ольга Евлашевагастроэнтеролог

Евлашева уточнила, что в большинстве случаев ГПОД протекает бессимптомно, но у некоторых оно проявляется изжогой, часто проявляющейся при изменении положения тела, например, при наклонах или горизонтальном положении туловища, и особенно после приема пищи. Среди других симптомов болезни врач назвала отрыжку, неприятный привкус во рту, затрудненное глотание, боль в грудной клетке, тошноту, вздутие живота.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способы справиться с изжогой. Для профилактики и самостоятельного снижения проявлений жжения за грудиной она посоветовала есть часто и понемногу, причем желательно не позднее чем за три часа до отхода ко сну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      Песков прокомментировал переговоры России и США

      Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель опровергла слухи о своей беременности

      Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

      Названы опасные последствия употребления сладких напитков

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Третья жена бывшего мужа Бородиной похвасталась новым домом

      В Киеве назвали нереалистичной идею отправки европейских войск на Украину

      Стало известно о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

      Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше