Россиянам назвали одну неочевидную причину изжоги

Изжога — чувство жжения за грудиной — может быть спровоцирована грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), заявила гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева. О причинах этого заболевания и его проявлениях она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что при ГПОД желудок выпячивается из брюшной полости в грудную через отверстие в диафрагме — мышце, разделяющей две этих области. По ее словам, в настоящее время точные причины развития этого патологического состояния до конца не изучены.

Среди возможных факторов ГПОД гастроэнтеролог выделила изначально большее, чем обычно, отверстие пищеводного отверстия диафрагмы, возрастные изменения диафрагмы, повышение внутрибрюшного давления на фоне беременности, а также регулярный подъем тяжестей.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы чаще встречается у женщин, у людей старше 50 лет и у тех, кто страдает ожирением Ольга Евлашева гастроэнтеролог

Евлашева уточнила, что в большинстве случаев ГПОД протекает бессимптомно, но у некоторых оно проявляется изжогой, часто проявляющейся при изменении положения тела, например, при наклонах или горизонтальном положении туловища, и особенно после приема пищи. Среди других симптомов болезни врач назвала отрыжку, неприятный привкус во рту, затрудненное глотание, боль в грудной клетке, тошноту, вздутие живота.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала способы справиться с изжогой. Для профилактики и самостоятельного снижения проявлений жжения за грудиной она посоветовала есть часто и понемногу, причем желательно не позднее чем за три часа до отхода ко сну.

