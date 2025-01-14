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10:28, 14 января 2025Забота о себе

Врач назвала способы справиться с изжогой

Эндокринолог Павлова посоветовала для профилактики изжоги есть часто и понемногу
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Изжога — это не самостоятельная болезнь, а симптом заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Причины ее возникновения и способы справиться врач назвала в своем Telegram-канале.

Павлова указала, что изжога возникает при гастрите, язве, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Также чувство жжения может возникнуть после переедания, физического перенапряжения, употребления большого количества алкоголя, при беременности, стрессе и дефиците магния. «Не игнорируйте изжогу, если она беспокоит часто и долго. Кислота раздражает стенки пищевода и при длительном воздействии может повредить их вплоть до образования язв и рубцов. Одни из возможных худших последствий — хроническое воспаление пищевода или даже рак (и не только пищевода)», — предупредила Павлова.

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Для профилактики и самостоятельного снижения проявлений изжоги эндокринолог посоветовала есть часто и понемногу, причем желательно не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Также необходимо отказаться от горячей или холодной пищи, вредной еды и газированных напитков, сократить потребление томатов, цитрусовых, лука, шоколада, кофе и выпечки. Поможет облегчить изжогу и сон на высокой подушке, чтобы голова была выше груди, добавила врач.

Ранее Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее.

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