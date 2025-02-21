Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:43, 21 февраля 2025Путешествия

Россияне смогут оформлять билеты на дальние поезда по биометрии

Кабмин РФ разрешил оформлять билеты на дальние поезда по биометрии с сентября
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Правительство России разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования, следует из постановления кабмина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 сентября.

Перевозчики смогут использовать федеральные системы биометрической идентификации при оформлении проездных документов на поезда. Теперь при наличии необходимого технического обеспечения пассажиры смогут проходить идентификацию и аутентификацию с помощью своих биометрических данных, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее в России вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается провозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      В Германии предложили защитить Украину ядерным оружием

      В США раскрыли мнение Трампа о России

      Заинтересовавшая Бастрыкина ситуация с высадкой школьницы из автобуса оказалась выдумкой

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      В Чехии рассказали о выводе Европы из летаргического сна усилиями США

      Россияне смогут оформлять билеты на дальние поезда по биометрии

      Школьница провалилась в открытый люк возле дома в Петербурге

      Над Азовским морем сбили украинский беспилотник

      Украинцы сняли на видео заглядывающий в окна в поисках цели российский дрон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше