Интерес россиян к одной азиатской стране назвали настоящим «бумом»

Эксперт по туризму Котляр: Каждый шестой запрос российских туристов — в Японию

Интерес россиян к одной азиатской стране весной назвали настоящим «бумом» — каждый шестой запрос приходится на это направление. Такие данные приводит эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в личном Telegram-канале.

По словам специалиста, речь идет о Японии. Особенно туристов привлекает период цветения сакуры, а также осенние красные клены. «Туристы за 9 месяцев бронируют редкие отели, в которых всего несколько номеров. Да и курс этому способствует», — объяснила Котляр.

Ранее стало известно, что в 2024 году турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза вопреки санкциям, которые страна ввела против России. В общей сложности за предыдущий год страну посетили 99,3 тысячи российских туристов.