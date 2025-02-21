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09:35, 21 февраля 2025Путешествия

Россияне застряли в аэропорту на восемь часов из-за неисправности самолета

Рейс из Читы в Москву задержали на восемь часов из-за неисправности самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пассажиры российской авиакомпании S7 Airlines застряли в аэропорту Читы на восемь часов из-за неисправности самолета. Об этом пишет пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим в Москву воздушным судном в пятницу, 21 февраля. Борт планировал вылететь из читинской авиагавани 08:50 по местному времени (02:50 мск), однако рейс пришлось задержать из-за технических проблем.

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По данным ведомства, теперь вылет перенесен на 16:30 (10:30 мск). «Читинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

Ранее россияне столкнулись с многочасовыми задержками рейсов «Белавиа» из-за столкновения самолета с птицей. 17 февраля Embraer 175 выполнял рейс из Москвы в Брест. При заходе на посадку в двигатель лайнера попала птица.

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