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12:06, 19 февраля 2025Путешествия

Россияне столкнулись с многочасовыми задержками рейсов в Белоруссию из-за птицы

Самолет «Белавиа» пришлось заменить из-за столкновения с птицей в Бресте
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россияне столкнулись с многочасовыми задержками рейсов «Белавиа» из-за столкновения самолета с птицей. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

17 февраля белорусский Embraer 175 выполнял рейс из Москвы в Брест. При заходе на посадку в двигатель лайнера попала птица. Приземление прошло благополучно, а борт не получил видимых повреждений, однако его отправили на дополнительный технический осмотр.

Embraer 175 пришлось заменить на другой самолет — Boeing 737. В результате дальнейшие рейсы Брест — Москва, Москва — Гомель, Гомель — Москва, Москва — Минск задержались более чем на четыре часа.

Ранее самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, вернулся в аэропорт Внуково. Пассажирам предоставили резервный борт.

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