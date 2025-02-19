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07:35, 19 февраля 2025Путешествия

Направлявшийся за границу российский самолет вернулся во Внуково

Направлявшийся из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково по техпричине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Самолет российской авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Москвы в Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Воздушное судно возвращается в аэропорт Внуково по технической причине», — говорится в сообщении. Отмечается, что в грузинскую столицу пассажиров доставит резервный борт авиакомпании. В то же время в пресс-службе не уточнили дату повторного рейса.

Ранее самолету российской авиакомпании пришлось вернуться на стоянку из-за повышенной вибрации одного из двигателей.

В начале февраля у летевшего из Тбилиси в Санкт-Петербург самолета возникла проблема с двигателем. Экипаж доложил о проблеме с малым газом в одном из двигателей. Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Аварийная ситуация не декларировалась.

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