Направлявшийся за границу российский самолет вернулся во Внуково

Направлявшийся из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во Внуково по техпричине

Самолет российской авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Москвы в Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Воздушное судно возвращается в аэропорт Внуково по технической причине», — говорится в сообщении. Отмечается, что в грузинскую столицу пассажиров доставит резервный борт авиакомпании. В то же время в пресс-службе не уточнили дату повторного рейса.

Ранее самолету российской авиакомпании пришлось вернуться на стоянку из-за повышенной вибрации одного из двигателей.

В начале февраля у летевшего из Тбилиси в Санкт-Петербург самолета возникла проблема с двигателем. Экипаж доложил о проблеме с малым газом в одном из двигателей. Несмотря на это, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Аварийная ситуация не декларировалась.