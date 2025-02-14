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18:06, 14 февраля 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

Aviaincident: В направлявшемся из Минвод самолете возникли проблемы с двигателем
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В самолете российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту направлявшегося из Минвод в Тюмень пассажирского лайнера в пятницу, 14 февраля.

По данным источника, воздушному судну пришлось вернуться на стоянку из-за повышенной вибрации одного из двигателей.

Ранее у самолета бюджетной авиакомпании Southwest Airlines возникли проблемы с двигателем в небе. Инцидент произошел на борту летевшего из Сакраменто в Денвер Boeing 737–700 8 февраля. Практически сразу после взлета экипаж доложил о проблеме с одним из двух двигателей пассажирского лайнера.

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