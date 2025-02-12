Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:53, 12 февраля 2025Путешествия

У самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с двигателем в небе

У летевшего из Сакраменто в Денвер самолета возникли проблемы с двигателем
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

У самолета бюджетная авиакомпании Southwest Airlines возникли проблемы с двигателем в небе. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел на борту летевшего из Сакраменто в Денвер Boeing 737–700 8 февраля. Практически сразу после взлета экипаж доложил о проблеме с одним из двух двигателей пассажирского лайнера.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Командир воздушного прекратил набор высоты и принял решение следовать в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 11 февраля. Экипаж решил следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Предотвращены воздушные удары ВСУ по регионам России

      Европейские лыжники решили не бойкотировать гонку с участием Большунова

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Резкое укрепление рубля объяснили

      Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше