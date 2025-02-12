У самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с двигателем в небе

У летевшего из Сакраменто в Денвер самолета возникли проблемы с двигателем

У самолета бюджетная авиакомпании Southwest Airlines возникли проблемы с двигателем в небе. Об этом пишет портал Simple Flying.

Инцидент произошел на борту летевшего из Сакраменто в Денвер Boeing 737–700 8 февраля. Практически сразу после взлета экипаж доложил о проблеме с одним из двух двигателей пассажирского лайнера.

Командир воздушного прекратил набор высоты и принял решение следовать в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее летевший в Казань самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Кемерова Boeing 737-800 11 февраля. Экипаж решил следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана.