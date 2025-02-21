Россиянин описал цыганок в европейской стране фразой «за евро согласны на все»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Словакии и описал местных цыганок фразой «за евро согласны на все». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в городе Кощице, расположенном на востоке европейской страны, насчитывается 22 района, один из которых, «Луник-9», полностью заселен цыганами.

В нем проживают румынские цыгане-переселенцы, которые еще в 1980-е годы заняли эту территорию. Как указал россиянин, сейчас там царят самоуправство и беспредел.

«Поскольку работать цыгане не хотят — многие из них предпочитают попрошайничать, — добавил он. — Но мужики этим не занимаются — деньги добывают только женщины».

По словам блогера, цыгане из бедного района приезжают в центр города, чтобы «клянчить» деньги у туристов. Женщины могут внаглую хватать людей за руки, требуя им заплатить, а за небольшое вознаграждение могут спеть и станцевать.

«Но есть и такие цыганки, которые ничего не предлагают взамен — они просто выпрашивают деньги, — продолжил путешественник. — Зачастую, они делают акцент на детей, заставляя тех помогать им в попрошайничестве».

Ранее этот же тревел-блогер описал район в Словакии фразой «попал в цыганское гетто».