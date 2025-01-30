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09:02, 30 января 2025Путешествия

Россиянин описал район в европейской стране фразой «попал в цыганское гетто»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ing.Mgr.Jozef Kotulič / Wikimedia

Российский тревел-блогер побывал в Словакии и описал район в городе Кошиц фразой «попал в цыганское гетто». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«"Дай денег" — это первое, что я услышал в этом районе, — написал автор публикации. — Хотя нет, первыми были слова таксиста, который меня привез: "Ты точно уверен, что хочешь здесь выйти?"»

Путешественник отметил, что Кошиц, второй по величине город европейской страны, разделен на 22 самоуправляемых района. Один из них полностью заселен цыганами.

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По словам россиянина, этот район появился еще в 80-х годах прошлого столетия. Тогда на месте небольшой цыганской деревни построили несколько кварталов с многоквартирными домами.

«Цыган переселили в это жилье, чтобы избавиться от хаоса и беззакония, которые царили до этого, — пояснил он. — Но как показало время — данная затея не принесла успеха. А новый район города просто превратился в цыганское гетто».

Ранее российская тревел-блогерша, живущая в Италии, описала Европу фразой «не так представляла себе». Девушка объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы.

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